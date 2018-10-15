غوارديولا يكشف أسرار شخصية ميسي لأول مرة..إنه لاعب انطوائي وشرس بالملعب

قال بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن لاعبه السابق ليونيل ميسي، من بين أفضل الأسماء الكروية التي اشتغل معها عن قرب، خلال تجربته السابقة مع النادي الكتالوني.

وأوضح غوارديولا في تصريحات لـ “موندو ديبورتيفو”: “ميسي شخص مميز، إنه لاعب شرس على أرضية الملعب وانطوائي بحياته الشخصية”.

وشدد المتحدث ذاته، بأن ليونيل ميسي من بين اللاعبين الذين يكرهون الهزيمة، ويصنع الفارق في أقوى المباريات التي يقودها مع “البلوغرانا” وأيضا مع منتخب بلاده الأرجنتين.