أم الفحم: تصريح ادعاء عام في جريمة قتل محمد محاميد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة في حيفا تصريح مدعٍ إلى محكمة الصلح في الخضيرة تمهيدا لتقديم لائحة ضد معتصم محاجنة (23 عاما)، بتهمة قتل الشاب محمد حماد محاميد (33 عاما) من أم الفحم في تاريخ 16.09.2018.

وقالت النيابة إنه "وفقا للاشتباه، في نفس التاريخ، وصل المرحوم وصديقه إلى مدرسة في المدينة وطلبوا البقاء هناك. حارس المدرسة اعترض على مكوثهما في المكان، وطالبهما بمغادرته. وبعد نقاش بينهما، وصل ابن الحارس إلى المكان ودار جدال عنيف مع المرحوم وصديقه".

وأضافت أنه "وفقا للاشتباه، فإنه خلال المشادة الكلامية استل معتصم محاجنة سكينا وطعن المرحوم فأرداه قتيلا".

وأشارت النيابة إلى أن الشرطة جمعت الأدلة ضد المشتبه به، وتابعت النيابة العامة في حيفا مجريات التحقيق عن كثب، حتى تم صباح اليوم تقديم تصريح مدعٍ لمحكمة الصلح في الخضيرة ضد المشتبه به.