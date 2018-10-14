روحاني يتهم واشنطن بالسعي لتغيير نظام الحكم في إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters روحاني

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بأنها تسعى لتغيير نظام الحكم في بلاده.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إن "الولايات المتحدة تستخدم حروبا نفسية واقتصادية وتشكك في شرعية الجمهورية الإسلامية لتغيير النظام في إيران".

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض العقوبات على طهران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع عام 2015.

وفقا للاتفاقية، وافقت إيران على تقليص نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

لكن ترامب قال إن الاتفاقية فشلت في قطع الطريق أمام كل النشاطات النووية الإيرانية "ولم تعرقل برنامج الصواريخ ولم تعارض نشاطاتها الإرهابية".

وفرض ترامب العقوبات على إيران مرة أخرى في محاولة لإجبارها على الموافقة على توقيع اتفاقية جديدة.

ولجأت طهران إلى محكمة العدل الدولية التي أصدرت قرارا في صالحها يطالب واشنطن بالتأكد من أن إيران تستطيع استيراد الغذاء والدواء، على الرغم من العقوبات.

وردت الولايات المتحدة بأنها تراعي وصول المساعدات الإنسانية إلى إيران.