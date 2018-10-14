الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتفويض وزير الدفاع فى بعض الاختصاصات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 14 أكتوبر 2018 04:52 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، رقم 465 لسنة 2018 ، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارها فى العدد الصادر بتاريخ 11 أكتوبر، لتفويض وزير الدفاع فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة.