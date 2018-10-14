روحاني: #أمريكا تسعى إلى تغيير نظام الحكم في #إيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير نظام الحكم في إيران.

وأضاف في الكلمة التي ألقاها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في جامعة طهران إن الولايات المتحدة تستخدم الحرب النفسية والاقتصادية وتشكك في شرعية الجمهورية الإسلامية لإحداث تغيير في نظام الحكم في إيران.

وتابع "تقليل شرعية النظام هو هدفها (الولايات المتحدة) النهائي. عندما يقولون التخلص من، أو تغيير النظام على حد قولهم، كيف يحدث تغيير النظام؟ عن طريق الحد من الشرعية وبغير ذلك لا يتغير النظام".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية مع طهران وأعاد فرض عقوبات على إيران في أغسطس آب.

وتعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية تستهدف قطاع النفط الإيراني في نوفمبر تشرين الثاني.