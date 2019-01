شكرا لقرائتكم مقتل 15 مهاجراً غير شرعي في حادث سير غرب تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - لقي 15 مهاجراً غير شرعي مصرعهم إثر حادث سير غرب تركيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" اليوم.

وأوضحت الوكالة أن 15 شخصاً، بينهم أطفال، "لقوا حتفهم جراء تدهور شاحنة تقل مهاجرين غير نظاميين في إزمير غرب تركيا"، وكان ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في بحر إيجة قرابة إزمير جراء غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين نهاية الأسبوع الماضي، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان.

وكان تقرير إخباري أفاد مؤخراً بأن عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر تركيا شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتفق مع تركيا عام 2016 على تشديد أنقرة للرقابة على حدود البلاد، على أن تحصل في المقابل على ثلاثة مليارات يورو من الاتحاد لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم على أراضيها.

