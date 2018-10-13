أضرار على طريق كفرنبرخ معاصر بيت الدين بسبب الامطار

سببت الأمطارالغزيرة أضرارا بطريق ​كفرنبرخ​ - ​معاصر بيت الدين​ ​الشوف​، حيث يشكل المرور عليها وسلوكها خطرا على السائقين، بسبب انجراف الصخور والحجارة والاتربة على الطريق، ما ادى إلى تشققات في بعض الأماكن.

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