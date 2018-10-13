ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية أن "قارب الإنقاذ التابع للقوات الاسبانية عثر على جثث المهاجرين الثلاثة في المياه بالقرب من قارب غارق تم اعتراضه شرق مضيق جبل طارق".
وأشارت الى أنها "تمكنت من إنقاذ 36 مهاجرا كانوا على متن القارب وينتمون لجنوب الصحراء الكبرى"، منوهةً إلى أن "المهاجرين الذين تم إنقاذهم أفادوا بفقدان 17 شخصا آخرين كانوا يسافرون معهم على متن القارب".
وتجدر الاشارة الى قامت خدمات الإنقاذ البحري الإسبانية بسحب إجمالي عدد 509 مهاجرين كانوا على متن 15 قاربا يوم أمس الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الاسبانية تعثر على جثث 3 مهاجرين وانقاذ 36 آخرين بالمتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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