يهم الآباء..أمام توالي عمليات خطف الأطفال.. هذه وصايا “ماتقيش ولدي”

أمام توالي عمليات اختطاف الأطفال، والتي كان آخرها اختطاف الطفلة خديجة بالدار البيضاء من طرف منقبة، حددت جمعية “ماتقيش ولدي” عددا من التدبير، من أجل الحيلولة دون وقوع الأطفال فريسة للمختطفين.

وفيما أكدت على أنه يتم خطف التلميذات في المستوى الإعدادي عن طريق التغرير بهن، حيث يوقع شاب معسول اللسان البنت في حبه ويرغب في مقابلتها بعيدا عن من يعرفونها، وهذه الطريقة تستخدمها شبكة مافيا تجارة الأعضاء البشرية، شددت الجمعية على ضرورة تعليم الأطفال في المدارس الابتدائية والإعدادية “عدم الوقوف نهائيا مع أي غريب في الشارع بحجة أنه يستفسر عن عنوان أو يطلب المساعدة، وعدم تناول العصائر والمياه المعدنية المفتوحة وشرائها من أماكن معروفة أو استخدام مناديل جيب من شخص غير معروف.”.

كما أوصت بـ”عدم مساعدة أي شخص لا تعرفه حتى لو كان أعمى أو أعرج أو متسول، دع الأمر لمن هم أكبر منك سنا”،”وكذلك “عدم تناول عصائر علبها كرتونية لأنها تحقن بسرنجة مخدر رغم عدم فتحها ويجب شرائها من أماكن معروفة وليس من باعة جائلين”.

وأضافت:”عدم اللعب نهائيا مع أغراب بعد المدرسة أو الدروس الخصوصية”، وكذا “عدم نزول الطفل أصغر من عشر سنوات لوحده من المنزل”، مضيفة “عدم ركوب الأطفال والبنات الذين يدرسون في المستوى الابتدائي والإعدادي مع سائق وبجواره أحد من أصدقائه”.

وفي توجيه لتعامل الآباء مع أبنائهم قالت الجمعية” “إذا كان طفلك أقل من عشر سنوات وقمت بمصاحبته في عرس أو مول أو سوق أو في حديقة عامة لا تدعيه يغيب عن نظرك لثواني”، فيما شددت “على مدراء المدارس توجيه كلمة في طابور الصباح يحذرون الأطفال من ظاهرة اختطاف الأطفال.