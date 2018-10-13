جولة "الجيب" الأثريّة | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

اليوم: الإثنين 15/ 10/ 2018.

الزمان: 9:00.

المكان: رواق مركز المعمار الشعبيّ، رام الله.

تقع بلدة "الجيب" في الشمال الغربيّ من مدينة القدس، على الموقع الأثريّ جبعون، وهو التلّ الّذي سكنه الكنعانيّون القدماء، تشتهر البلدة بمواقعها الأثريّة، وسُكِنت منذ ثلاثة آلاف سنة.

ينظّم رواق مركز المعمار الشعبيّ جولة للمواقع الأثريّة والتاريخيّة في بلدة "الجيب"، مع الدكتور نظمي الجعبة؛ تهدف الجولة إلى خلق رواية مجدّدة للتاريخ لمّا تُنشر بعد، ومواجهة محاولات التهميش والتفتيت، الّتي تتعرّض إليها البلدات الفلسطينيّة.

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