عرض فيلم "الدولة ضدّ مانديلا والآخرين"، لنيكولا شامبو وجيل بورت | غزّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
اليوم: الأحد 21/ 10/ 2018.
الزمان: 15:00.
المكان: "القنصليّة الفرنسيّة"، غزّة.
"الدولة ضدّ مانديلا والآخرين"، فيلم يُعرَض تزامنًا مع مرور مئة عام على مولد نيلسون مانديلا؛ إذ يعرض الفيلم المحاكمة التاريخيّة، الّتي تصدّرها مانديلا عام 1963، هو وثمانية آخرون واجهوا الإعدام وخضعوا لاستجوابات قاسية، لكنّهم قاوموا الدولة وطوّقوها؛ فجرت محاكمة نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا.
نيكولا شامبو عمل صحافيًّا ومراسلًا لراديو "فرانس إنترناشيونال"، وفي محطّة راديو "إفريقيا"، كتب العديد من البرامج الوثائقيّة الإذاعيّة وأنتجها، وأهمّها "مانديلا وصورته 2013"، و"مانديلا: تاريخ سرّيّ للتحرير".
جيل بورت مصوّر سينمائيّ ومخرج أفلام، عمل مدير تصوير في 30 فيلمًا، أخرج عام 2010 الفيلم الوثائقيّ "ارسم نفسك"، وحوالي مئة فيلم قصير، ألّف كتابين عن التصوير هما "لنذهب إلى السيزار" و"بورتريه/ بورتريه ذاتيّ"، يترأّس الجمعيّة الفرنسيّة للمصوّرين السينمائيّين.
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