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البابا تواضروس يصل القاهرة بعد زيارة رعوية استمرت شهرا بالولايات المتحدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 12 أكتوبر 2018 11:52 مساءً - وصل منذ قليل البابا تواضروس الثانى، القاهرة بعد زيارة رعوية استمرت شهرا بالولايات المتحدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل لها.

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