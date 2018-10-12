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فيديو وصور.. حريق هائل بعقار أمام مستشفى قصر العينى والإطفاء تسيطر على النيران

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 12 أكتوبر 2018 11:52 مساءً - تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس لعقار سكنى أمام مستشفى قصر العينى دون وقوع إصابات وتفحمت جميع محتوياتها بالكامل وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق أمام مستشفى قصر العينى، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

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