النائب بكر أبو غريب يطالب وزارة الإسكان والمساحة بضرورة الانتهاء من الحيز العمرانى للمدن

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النائب بكر أبو غريب يطالب وزارة الإسكان والمساحة بضرورة الانتهاء من الحيز العمرانى للمدنوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 12 أكتوبر 2018 11:52 مساءً - طالب النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان ورئيس هيئة المساحة بسرعة خروج الحيز العمرانى للمحافظات، للمساهمة فى محاربة البناء على الرقعة الزراعية، وإعادة الإنضباط مرة أخرى للبناء.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن غياب الحيز العمرانى بشكل كامل وسريع يساعد فى انتشار عشوائيات جديدة وزحف البناء المخالف خارج الحيز العمرانى وعلى الأراضى الزراعية وهو ما يساهم فى عودة مناطق عشوائيات مخالفة فى المدن والقرى.
وأكد أبو غريب، على ضرورة خروج الحيز العمرانى لمحافظة الجيزة فى الفترة المقبلة، للمحافظة على الرقعة الزراعية وكذلك رسم خريطية الاستثمار العقارى فى المحافظة مع الوضع فى الحسبان المناطق الاثرية والتى اصحت غير آمنه الآن.
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