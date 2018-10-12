شكرا لقرائتكم أردوغان: خنادق "وحدات الحماية" في منبج ستكون قبوراً لهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن وحدات الحماية الكردية لم تغادر بلدة #منبج في شمال سوريا، وهو ما يخالف اتفاقاً بين أنقرة وواشنطن، مضيفاً أن تركيا ستفعل اللازم.
وقال أردوغان في تجمع بجنوب تركيا: "إنهم يحفرون خنادق في منبج. ما معنى ذلك؟ معناه: أعددنا القبور.. تعالوا وادفنونا".
وأضاف: "قالوا إنهم سيتركون المنطقة خلال 90 يوما لكنهم لم يتركوها. سنفعل اللازم".
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