شكرا لقرائتكم خبر عن

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق مخزن حى الهرم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 12 أكتوبر 2018 02:41 مساءً - دفعت اﻹدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد حريق داخل مخزن حى الهرم أسفل الطريق الدائرى فى المريوطية والسيطرة على النيران المشتعلة بالمكان. كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى المخازن فى المريوطية وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، و تم فرض كوردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.

النيران تلتهم المخزن



تصاعد أبخرة الدخان جراء الحريق



جانب من الحريق



حريق مخزن الهرم

والان نبدء بالتفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق مخزن حى الهرم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .