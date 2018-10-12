المتحدث العسكرى ينشر على صفحته فيلمى "القرار" و "أجيال النصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 12 أكتوبر 2018 12:59 صباحاً - نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، فيلمى "القرار" و"أجيال النصر"، وهما من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

ويستعرض فيلم القرار، أهم القرارات المصيرية المؤثرة فى عمر الوطن والتى كان لها الأثر الأكبر فى تغيير مسار التاريخ والحفاظ على كيان الدولة المصرية، أبرزها قرار العبور واستعادة الأرض، وهو من بطولة الفنان أحمد فؤاد سليم، محمد عز، رامز أمير، كريم عبدالجواد، كريم سرور، ديما شديد ومحمد فرج، إخراج عبدالجواد إبراهيم.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الفيلمين، اللذان عرضتهما إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة.