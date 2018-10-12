رئيس مدينة الأقصر يعلن إطلاق خدمة أوبر الحنطور مطلع العام المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 12 أكتوبر 2018 12:59 صباحاً - أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه يجري حالياً الاستعداد لتطبيق فكرة اوبر حنطور لتشغيل تطبيق إلكتروني يسهل طلب عربات الحنطور الذى يميز مدينة الأقصر باعتباره إحدى وسائل المواصلات التراثية، والتي يتهافت عليها السائحين خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر لقضاء زيارات سياحية متنوعة.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لليوم السابع، أن موعد التطبيق النهائي سيكون مع نهاية العام الجاري والعمل رسمياً سينطلق في بداية 2019 بعد الانتهاء من أعمال حصر وتجهيز كافة المتطلبات للخدمة في قلب الموسم السياحي الشتوي.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن تلك الخطوة جاءت لبحث استغلال الحنطور ومساهمته بصورة حضارية فى تنشيط السياحة بمدينة الأقصر.

وكان قد عقد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اجتماعاً موسعاً، بمقر غرفة الشركات السياحية بحضور مسؤولى الغرفة وأصحاب الشركات السياحية لمناقشة أهم المقترحات لكافة إستعدادات مدينة الأقصر لضمان موسم سياحى شتوى مميز هذا العام، ولإيجاد حلول مناسبة للضغط على سائقى عربات الحنطور بالالتزام بالاشتراطات التى يفرضها مجلس المدينة عليهم، عن طريق التعاون المستمر مع غرفة الشركات السياحية.

وقال العميد أيمن الشريف - خلال الاجتماع - الذى تناول عدة موضوعات أهمها البدء فى نقل معدية الأهالى إلى منطقة مرحبا خلال الأسبوع المقبل، حيث تشهد هذه المنطقة تطورا ملحوظاً بإنشاء وإقامة سلم كهربى من أسفل الكورنيش أمام المعدية مباشرةً إلى أعلى الكورنيش، وعدم المساس بالبازارات السياحية أسفل الكورنيش ومضايقتهم من قبل أفواج معدية الأهالى المتكررة، مضيفاً أنه سيتم إلغاء بارك موقف التاكسى المرتكز أمام فندق الونتر بالاس والذى يأخذ شكل منحنى ويخصص فعلياً لأوتوبيسات الشركات السياحية فقط لنقل السياح المقيمين بالبواخر النيلية لمنع التكدس المرورى بهذه المنطقة مع تحديد باركات لمواقف أخرى بهذا الشكل المنحنى بكورنيش النيل سيتم تحديدها فى القريب العاجل ، لافتاً إلى إزالة موقف عربات الحنطور بمنطقة سوق مرحبًا القديم .