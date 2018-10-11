عبد الرحيم على يدعو لقرائة رسائل الرئيس: تتضمن أسرارا جديدة عن آخر 5 عقود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 11 أكتوبر 2018 04:26 مساءً - وصف الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى امام الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة بـ"التاريخية"، و"الصريحة"، و"الواضحة" مؤكدا انها تضمنت العديد من الرسائل للداخل والخارج.

وقال " على " فى بيان صحفي اليوم الخميس، إن الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية يعى ويدرك كل حرف جاء فى هذه اللقاء المهم، والذى تحدث فيه الرئيس السيسى بكل وضوح، مشيراً إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول قائد مصرى يصارح شعبه بجميع الحقائق وبكل صدق وامان.

وناشد "علي" جميع المصريين أن يقرؤوا وبتأن رسائل الرئيس السيسى التى جاءت فى هذه الكلمة المهمة لاسيما وانها تتضمن أسرار جديدة لم يفصح عنها اى رئيس مصرى سابق عن الاوضاع المصرية قبل 5 عقود ماضية.

وأعلن "علي تأيدة التام والمطلق لتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إن نتائج حرب أكتوبر معجزة بكل المعايير والحسابات، ورغم كل التحديات وشبح الهزيمة استطاع الجيش المصرى فى الصمود والقتال وإلحاق أكبر هزيمة للعدو، وأن الخسائر الضخمة التى تكبدها العدو أحد أهم الأسباب التى دفعت إسرائيل لقبول السلام وانه لا يمكن أبدا إن أى حد هايديكوا الأرض اللى لما يدوق تمن الحرب الحقيقية، فالضحايا كانوا بالآلاف وكانوا غير مستعدين لتكراره مرة أخرى، وإذا كان الجيش المصرى استطاع أن يفعلها مرة فإنه يستطيع أن يفعلها كل مرة، مؤكدا أن الخسائر التى لحقت بإسرائيل منذ حرب الاستنزاف وأكتوبر لم تتكرر منذ ذلك الحين حتى الآن".

وأكد الدكتور عبد الرحيم على أن هذه الكلمات من الرئيس السيسى تؤكد قوة وصلابة الدولة المصرية وانها قادرة على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا وخارجيا على حد سواء