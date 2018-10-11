برلمانى : السيسى أكد للعالم أنه لا يزال هناك الكثير من الأسرار عن انتصار أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 11 أكتوبر 2018 04:26 مساءً - أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، تأييده التام لجميع القضايا المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، مؤكدا أن الرئيس السيسى أكد للرأى العام المصرى والعالمى أنه لا يزال هناك الكثير من الأسرار التى لم يتم الكشف عنها بشان انتصار السادس من أكتوبر عام 1973 الذى أذهل العالم كله.

وقال زين الدين، فى بيان له اليوم، إنه منذ أن تولى الرئيس السيسى قيادة الدولة المصرية ،وهو دائما يصارح شعبه بل ويصارح العالم كله بالحقائق كاملة وغير منقوصة عن جميع القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الرئيس السيسى وضع النقاط فوق الحروف حول جميع القضايا الإقليمية والدولية وأن مصر بفضل تماسك شعبها مع قواته المسلحة وجميع مؤسسات الدولة قادرة على مواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجهها سواء داخليا أو خارجيا.

وأعرب النائب محمد عبد الله زين الدين ، عن سعادته الغامرة بحديث الرئيس السيسى ، عن مصنع الرجال المؤسسة العسكرية المصرية الباسلة، مؤكدا أن قواتنا المسلحة الباسلة تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من الرأى العام المصرى كله.