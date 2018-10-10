المسمارى: القبض على هشام عشماوى تم بناء على معلومات استخباراتية دقيقة

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المسمارى: القبض على هشام عشماوى تم بناء على معلومات استخباراتية دقيقةوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 10 أكتوبر 2018 08:40 مساءً - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسمارى، إن الإرهابى هشام عشماوى سيدفع ثمن جرائمه، مؤكدا: أن عشماوى كان على علاقة بإرهابيين فى أفغانستان وتركيا ومصر.
وأضاف المسمارى خلال مؤتمر صحفي، أن عملية القبض على عشماوي تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مضيفا: أنه تم اعتقال الإرهابي هشام عشماوى وعدد من الإرهابيين بعملية ناجحة في درنة.
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