صور.. الداخلية تحبط تهريب 5 آلاف قطعة أثرية وتماثيل نادرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 06:55 مساءً - نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومديرية أمن بنى سويف فى ضبط العديد من القطع والعملات الآثرية فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم البحث والتنقيب عن الآثار والإتجار بها .

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومديرية أمن بنى سويف .. قيام شخصين بالإتجار فى الآثار وحيازتهما لقطع آثرية بمسكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما، وتبين عدم تواجدهما وبتفتيش مسكنهما تم ضبط ( 4 ) أوانى من البازلت الأسود مدون عليها كتابات هيروغليفية إرتفاع كل منها حوالى 20 سم لأحشاء الموتى وتابوت من الحجر الجيرى الملون طوله حوالى 40 سم بارتفاع حوالى 12سم مكتوب عليه كتابات هيروغليفية وبداخله تمثال ملون من الحجر الجيرى طوله 15سم عليه كتابات هيروغليفية وتابوت من الحجر الملون طوله حوالى 40 سم بارتفاع حوالى 1سم، مكتوب عليه كتابات هيروغليفية وبداخله تمثال ملون من الحجر الجيرى الملون طوله 22سم عليه كتابات هيروغليفية، وتابوت من البازلت الأسود طوله حوالى 25 سم وارتفاعه حوالى 10سم مكتوب عليه كتابات هيروغليفية وبداخله تمثال من البازلت طوله 15سم عليه كتابات هيروغليفية وتمثال من الحجر الجيرى المذهب طوله حوالى 30سم عليه كتابات، وتمثال من الحجر الجيرى المذهب طوله حوالى 15سم عليه كتابات ورأس تمثال لسيدة من الحجر الجيرى الملون إرتفاعه حوالى 6سم وتمثال من البازلت الأسود ذو قاعدة لشخص واقف يمثل أحد الملوك على قاعدته كتابات هيروغليفية وتمثال من الحجر الجيرى الملون لحيوان طوله حوالى 30سم وعرضه حوالى 15 سم وإرتفاعه حوالى 25سم على قاعدته كتابات هيروغليفية .

وتم ضبط ( 8 ) تماثيل أوشبتى من الباينس الأخضر بأحجام مختلفة من 8 سم حتى 15 سم "ثلاثة منهم بهم كسور" وتمثال مذهب من المعدن عليه كتابات هيروغليفية من الأمام والخلف طوله حوالى 10سم وتمثال مذهب من المعدن عليه كتابات هيروغليفية من الأمام والخلف طوله حوالى 5 سم وجميف المضبوطات ترجع للعصر الفرعونى و( 5450 ) قطعة عملة مختلفة الشكال والأحجام ترجع للعصر اليونانى الرومانى .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .



الآثار المضبوطة