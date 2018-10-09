صور.. الداخلية تستخرج الرقم القومى وشهادات الميلاد والرخص للمواطنين "ديليفرى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 06:55 مساءً - واصلت وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد، حيث وفر قطاع الأحوال المدنية مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من (بطاقات الرقم القومى - شهادات الميلاد والزواج والوفاة والطلاق - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات وساقط القيد – تبليغات "ميلاد، وفاة، طلاق، زواج ).

وأوفد قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن قوافل مرورية (ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين) لتيسير استخراج مصدرات المرور "تجديد أو استخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة، ملاكى، نقل، دراجات بخارية ".

وتوالى أجهزة الوزارة جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها لهم بصورة مُيسرة.



قوافل كلنا واحد