"جوجل": نقدم أكثر من 100 مليار كلمة ترجمة يوميًا و17.5 مليون عملية بحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

بدأت شركة جوجل الأمريكية اليوم الثلاثاء مؤتمرها السنوي للكشف عن منتجاتها الجديدة، بالحديث عن احتفالها بتخطيها 20 عامًا منذ إطلاق محرك البحث الخاص بها.

ووفق ما ذكره موقع "عالم التقنية"؛ قالت "جوجل" إن محرك البحث يقدم للمستخدمين نحو 17 مليونًا و500 ألف عملية بحث كل 0.6 ثانية، وهو ما يبين حجم البيانات الضخمة التي توفرها الشركة، ويستطيع الجميع الوصول إليها.

وتحدثت الشركة عن خدمة الترجمة، معلنةً أنها تخطت أكثر من 100 مليار ترجمة للكلمات بشكل يومي.​