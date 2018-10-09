محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
بدأت شركة جوجل الأمريكية اليوم الثلاثاء مؤتمرها السنوي للكشف عن منتجاتها الجديدة، بالحديث عن احتفالها بتخطيها 20 عامًا منذ إطلاق محرك البحث الخاص بها.
ووفق ما ذكره موقع "عالم التقنية"؛ قالت "جوجل" إن محرك البحث يقدم للمستخدمين نحو 17 مليونًا و500 ألف عملية بحث كل 0.6 ثانية، وهو ما يبين حجم البيانات الضخمة التي توفرها الشركة، ويستطيع الجميع الوصول إليها.
وتحدثت الشركة عن خدمة الترجمة، معلنةً أنها تخطت أكثر من 100 مليار ترجمة للكلمات بشكل يومي.
شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل": نقدم أكثر من 100 مليار كلمة ترجمة يوميًا و17.5 مليون عملية بحث على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .