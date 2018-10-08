وزيرة الصحة تتوجه للإسكندرية لمتابعة تنفيذ مبادرة مسح فيروس "سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة الإسكندرية، لتفقد عدد من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والأمراض غير السارية، تحت شعار" 100 مليون صحة"، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة تأتي في إطار حرص وزيرة الصحة على المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الوزيرة ستجوب عددًا من محافظات المرحلة الأولى الـ9 للمبادرة خلال الفترة القادمة.

وأشار مجاهد إلى أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بمستشفى حميات الإسكندرية، ثم مركز سان ستيفانو، ثم العيادات المتنقلة بمنطقة القلعة، وتختتم الوزيرة جولتها بعقد مؤتمرا صحفيا للاعلان عن نتائج اليوم السادس لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والأمراض غير السارية من مركز صحة المرأة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية انطلقت يوم الاثنين الماضي في 9 محافظات ويستمر عملها حتى شهر نوفمبر 2018.

ويشار الى وجود خط ساخن 15335، وموقع الاكترونى www.stophcv.eg لتلقي أي استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم.​