محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، إصابة 28 مواطنًا في تصادم أتوبيسين على طريق العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيات بلبيس المركزي، ابن سيناء، والهلال، والغندور في العاشر من رمضان.
وأشار مجاهد إلى الإصابات تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج، وكسور، وجروح وكدمات، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": إصابة 28 في تصادم أتوبيسين بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.