"الصحة": إصابة 28 في تصادم أتوبيسين بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، إصابة 28 مواطنًا في تصادم أتوبيسين على طريق العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيات بلبيس المركزي، ابن سيناء، والهلال، والغندور في العاشر من رمضان.

وأشار مجاهد إلى الإصابات تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج، وكسور، وجروح وكدمات، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.​