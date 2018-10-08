محكمة لاهاي تبدأ النظر في ملف تجميد الاموال الايرانية من قبل اميركا

ستبدأ اليوم جلسات استماع في محكمة العدل الدولية في ​لاهاي​ للبت في ملف تجميد الاموال ال​ايران​ية من قبل ​اميركا​، وتستمر لغاية يوم الجمعة، وفقا للشكوى التي رفعتها ايران بهذا الصدد .

وفي جلستي اليوم، ستقدم اميركا استدلالاتها شفهيا فيما ستقدم ايران استدلالاتها شفهيا في جلستي الاربعاء صباحا وعصرا حول الشكوى التي رفعتها للمحكمة للبت في ملف تجميد الاموال الايرانية من قبل اميركا.