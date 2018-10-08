سليم عون: لماذا اجرينا انتخابات وفق النسبية اذا كنا لن نلتزم بنتائجها باعادة تشكيل السلطة

رأى عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سليم عون​، أن "وفق التحليل والمعطيات ستتشكل ​الحكومة​ قريبا"، كاشفا "ألا مبرر لهذا التأخير، ولكن ما يطمئن اليوم ان العقد حلحلت، وتبقى عملية توزيع الحقائب على القوى السياسية وهذا لا يحتاج الى العشرة ايام التي حددها ​الحريري​".

وشدّد النائب عون في حديث اذاعي، على ان "كل محاولات شيطنة الوزير باسيل لا تساهم في الاسراع بالتشكيل والمسؤولية تقع على الحريري الذي وحده يمكنه ان يحسم الامور، ومن واجبه ايجاد تسوية بين الافرقاء، واخذ القرار برضى ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون الذي وضع معايير للحكومة، تأخذ بعين الاعتبار نتيجة ​الانتخابات​ التي تمت على اساس ​النسبية​، والا لماذا اجرينا انتخابات وأضعنا سنتين من العهد، اذا كنا لن نلتزم بنتائجها في اعادة تشكيل السلطة"، واعتبر أن "ادارة الامور بهذه الروحية لا تساهم في ​تشكيل الحكومة​ كما تعرقل الانطلاقة الحقيقة للعهد."

ولفت النائب عون الى ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ "تفهّم الواقع وقرأ جيدا موقف تكتل لبنان القوي في ما خص تشكيل الحكومة، بأن الوزير باسيل اعاد النقاش في شأن تشكيل الحكومة على قاعدة حكومة متوازنة فاعلة". ولفت من جهة أخرى الى "ألا احد ضد اقامة نصب الشهداء في الفرزل"، سائلا: "هل الهدف هو اقامة النصب او استغلاله في ال​سياسة​؟ والاشكال هو على موقع اقامة النصب وليس خلافا على النصب بذاته، داعيا ​القوات​ الى عدم جرّنا الى اشكال واخذ الامور الى استفزاز الاخرين، لاننا متفقون على الجوهر، ومن المعيب ان نختلف على قضية الشهداء".