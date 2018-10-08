خوري: تأمين الكهرباء 24 ساعة من الأمور البديهية التي يجب تأمينها للشعب

أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال ​رائد خوري​ أن "تأمين ​الكهرباء​ 24 ساعة من الأمور البديهية التي يجب تأمينها للشعب اللبناني"، مشيراً إلى أن "أقل ما يجب على الدولة فعله هو تأمين الكهرباء للمواطن اللبناني".

وفي حديث تلفزيوني، لفت خوري إلى أن "الحرب انتهت من 24 سنة ولم نستطيع بعد تأمين الكهرباء، نتمنى على ​الشعب اللبناني​ الوقوف معنا لتامين الكهرباء"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء يأخذ قراراته بالاجماع و لكن لا يمكن ان نكمل على هذا النحو لانه هناك حقوق الناس و أنا انشاد الحكومة ​الجديدة​ أن يكون أول قرار لها هو البدء بمناقصات من أجل القيام بمعامل ثابتة لتأمين الكهرباء 24 ساعة".

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