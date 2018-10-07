التحكم المروري:اصابة 3 اشخاص نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد خلدة

كشفت غرفة "التحكم المروري" عن "اصابة 3 اشخاص نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد خلدة باتجاه ​الناعمة​ قرب محلات حرقوص "، مشيرةً الى ان "دراج من مفرزة سير ​بعبدا​ يعمل على تسهيل السير في المحلة".

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