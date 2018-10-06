الأعلى للآثار: 300 قناة دولية تابعت زيارة ميلانيا ترامب للأهرامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 10:36 مساءً - كشف الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أكثر من 300 قناة أجنبية دولية تابعت زيارة سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب إلى مصر رحلتها للأهرامات.

وقال "وزيرى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، أن زيارة ميلانيا ترامب للأهرامات "دعاية لا تقدر بثمن"، ورسالة جيدة للأمريكان والعالم، مشيرًا إلى أن سيدة أمريكا الأولى كانت مهتمة بالآثار المصرية، وكانت معجبة بتمثال أبو الهول وطريقة نحته فى الصخر.

وأشار إلى أنه يوجد 35 بعثة أثرية أمريكية فى مصر، مضيفًا أن ميلانيا ترامب التقطت العديد من الصور التذكارية بالأهرامات.