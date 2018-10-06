النائب مصطفى الجندى يطالب بسرعة انتهاء إجراءات إنشاء مدرسة بتمى الأمديد

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النائب مصطفى الجندى يطالب بسرعة انتهاء إجراءات إنشاء مدرسة بتمى الأمديدوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 10:36 مساءً - تقدم النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمى الأمديد فى أولى أيام جلسات مجلس النواب المنعقدة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهاً لوزير التربية والتعليم بشأن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة والبدء فى بناء مدرسة فكرى إسماعيل بمسقط رأس النائب قرية الحجايزة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وقال عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، فى بيان صحفى له، أن الأرض التى ستقام عليها المدرسة متواجدة بالفعل وتم معاينتها والموافقة عليها من كل اللجان المشكلة.
وتابع النائب مصطفى الجندى، فى اقتراحه أن كثافة الفصول بمدرسة الحجايزة الابتدائية عالية جداً الفصل الواحد به 60 طالبا والمدرسة لا تستوعب كل الأعداد الموجودة مطالباً بسرعة البدء فى بناء المدرسة الجديدة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
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