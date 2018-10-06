صلاح حسب الله يشيد بحرص محافظ القليوبية بإسعاف مصابى حادث طريق بنها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 10:36 مساءً - أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمسارعة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بإسعاف المصابين فى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة شرطة على طريق شبرا بنها الحر، والذى أسفر عن إصابة جنديين وقيامه بنفسه بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين حتى قدوم سيارة الإسعاف.

ووصف "حسب الله" فى بيان له أصدره منذ قليل مبادرة محافظ القليوبية وتركه لسيارته بالموقف الإنسانى الرائع، معربا عن أمله فى أن يكون جميع المسئولين على نفس نهج المسئول التنفيذى الأول عن محافظة القليوبية وتصادف وقوع الحادث المرورى أثناء مرور المحافظ بنفس الطريق، وعندما علم بالحادث ترجل من سيارته للاطمئنان على المصابين والمشاركة فى إسعافهم، وانتظر حتى تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بنها الجامعى.

وقال حسب الله، إن المحافظ كلف وكيل وزارة الصحة بمتابعة المصابين وعمل الإسعافات اللازمة لهم حتى يمن الله عليهم بالشفاء، كما كلف المرور بمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائق الشاحنة وشهد طريق شبرا بنها الحر حادثا مروريا كبيرا اصطدمت فيه سيارة نقل كبيرة بسيارة شرطة، وأسفر الحادث عن إصابة 2 من الجنود.