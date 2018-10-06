النائب أحمد زيدان: قانون حماية البيانات الشخصية أولوية للجنة الاتصالات الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 12:06 صباحاً - قال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن اللجنة ستضع قانون البيانات الشخصية والتجارة الالكترونية فى أولوية العمل بدور الانعقاد الرابع بالمجلس، مؤكدا أنه سيتم توجيه دعوة لجميع الأطراف المعنية للمشاركة فى إجراء حوار مجتمعى حول القوانين.

وأكد زيدان فى تصريح لـ" الخليج 365 " أن قانون حماية البيانات الشخصية من القوانين الهامة التى تخدم المواطنين، حيث أنه يواكب التشريعات الدولية ، متابعا أن أهمية القانون تكمن فى الحفاظ على بيانات المستخدمين خاصة خلال المعاملات التجارية عبر شبكة الإنترنت.

وتابع أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن قانون حماية البيانات الشخصية يحفظ حقوق المواطن من الانتهاك من قبل بعض الشركات المعلنة، ويقضى على تسريب معلومات وأرقام المواطنين إلى تلك الشركات .

واستطرد النائب أحمد زيدان: القانون يواكب التشريعات الدولية ومطبق فى عدد من دول العالم ، مؤكدا أن البرلمان سيعمل على انجاز هذا القانون بصورة عاجلة لما له من عائد قوى على جذب الاستثمارات فى ظل اشتراطات بعض المستثمرين ضرورة وجود قوانين لحماية البيانات الشخصية قبل الاستثمار.

وكان النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن استطاع الحفاظ على منصبه كأمين سر للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان للدور الرابع للانعقاد ، وكان النائب أحمد بدوى فاز كرئيس للجنة والنواب مى البطران ويوسف الشاذلى وكيلين للجنة بانتخابات اللجان النوعية التى اجريت الأربعاء 3 أكتوبر ثانى جلسات البرلمان بدور الانعقاد الرابع.