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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. طارق شوقى: المدارس اليابانية تعمل بشكل ممتاز

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 12:06 صباحاً - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: وزارة الصحة: مصر تحصل على أعلى تقييم خارجى بدول إقليم شرق المتوسط فى الصحة العامة وزارة التموين: وزارة التموين: التموين تبحث مع الموردين توفير اللحوم المجمدة بعد نفادها بالمجمعات وزارة التضامن الاجتماعى: وزارة التضامن الاجتماعى: التضامن: عرض تجربة مصر فى حماية الاطفال بلا مأوى بمنتدى المجتمع المدنى العربى وزارة الأوقاف: وزارة الأوقاف: "الأوقاف" توزع 28 طن لحوم الأسبوع المقبل لـ8 محافظات وزارة التربية والتعليم: وزارة التربية والتعليم: "التعليم" تؤكد متابعة تطبيق النظام الجديد وتغيير استراتيجية الدارسة داخل الفصول وزير التعليم يشكل فريق عمل لتوفير احتياجات المدرسة اليابانية بالتجمع الخامس وزارة الإسكان: وزارة الإسكان: الإسكان تطرح مشروع للحجز "JANNA".. روعة السكن الفاخر وزارة النقل: وزارة النقل: النقل تبدأ غدا تطبيق حجز مقاعد قطارات السكة الحديد عبر الموبايل وزارة الزراعة: وزارة الزراعة: "الزراعة" تطرح قانون الصيد الجديد للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان وزارة التعليم العالى: وزارة التعليم العالى: اتفاق تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات والصين لتطوير المدن العلمية‎ وزارة القوى العاملة: وزارة القوى العاملة: "القوى العاملة" بالمحافظات تبحث إضافة فئات جديدة للعمالة غير المنتظمة

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