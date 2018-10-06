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فيديو.."عقيدة الإخوان".. يؤمنون بالإرهاب ويكفرون بالدين الإسلامى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 12:06 صباحاً - وثقت قناة إكسترا نيوز الإخبارية، فى تقرير خاص بعنوان "عقيدة الإخوان"، المنهج الخاص بالجماعة الإرهابية على مدار السنوات منذ تأسيسها مرورًا بعملها السياسى، وعمليتها الإرهابية فى مصر ودول العالم. وأوضح التقرير منهج الإرهابية، والتى اتخذ أعضاؤها منهجهم دينًا لهم يؤمنون به ويقدسون دستوره الذى أعده مرشدهم الأكبر "حسن البنا"، فيما يعترفون بتباعهم للإخوان كعقيدة دون الدين الإسلامى. وسلط التقرير الضوء على جزء من رسائل حسن البنا المنشورة فى مذكراته، والتى قال فيها: "وإنما نعلن فى وضوح وصراحة أن كل مسلم لا يؤمن بهذا المنهاج ولا يعمل لتحقيقه لا حظ له فى الإسلام، فليبحث له عن فكرة أخرى يدين بها ويعمل لها".

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