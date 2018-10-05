الجيش السوري يحبط محاولة تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية بريف حماه الشمالي

أحبط ​الجيش السوري​ محاولة مجموعات إرهابية التسلل باتجاه عدد من النقاط العسكرية في محيط قريتي معركبة ولحايا ب​ريف حماه​ الشمالي. حيث كشف عناصر الاستطلاع في الجيش السوري محاولة مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى "جيش العزة" الإرهابي التسلل باتجاه النقاط العسكرية المرابطة في محيط قريتي معركبة ولحايا، ونفذ عناصر الجيش على الفور عمليات تمشيط واسعة في محيط القريتين وتعاملوا مع الإرهابيين المتسللين الذين فروا باتجاه الثغور التي قدموا منها بعد انكشاف تحركاتهم.

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