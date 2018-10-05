الدفاع المدني: إخماد حريق داخل منزل في عنجر وآخر شب في أعشاب في عاليه

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل منزل في عنجر - ​البقاع​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من السنديان في ​عاليه​".