أنقرة تستدعي السفير السعودي للاستفسار عن مصير خاشقجي



استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، السفير السعودي في أنقرة للاستفسار عن مصير الصحفي والكاتب السعودي جمال الخليج 365/ بغداداستدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، السفير السعودي في أنقرة للاستفسار عن مصير الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي ، الذي اختفى إثر زيارته قنصلية بلاده في إسطنبول. وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، بحسب "روسيا اليوم"، ولم تتم رؤيته لأكثر من 48 ساعة بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء لإجراء معاملات عائلية.





وعمل خاشقجي رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن" السعودية، كما تولى منصب مستشار للأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق في واشنطن، لكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير وعمل خاشقجي رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن" السعودية، كما تولى منصب مستشار للأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق في واشنطن، لكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لعهد السعودية. ويقيم الصحفي السعودي في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، ومنذ ذلك الحين كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" تنتقد السياسات السعودية تجاه قطر وكندا والحرب في اليمن وتعامل السلطات السعودية مع الإعلام والنشطاء.





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