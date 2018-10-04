ديلي ميل»: مقتل نجل البغدادي الأصغر في سوريا

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 20 دقيقة - 9:00 صباحًا, 4 أكتوبر 2018 م

المناطق_وكالات

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في تقرير لها أمس (الأربعاء) مقتل الابن الأصغر لزعيم تنظيم «داعش» الإرهابي في غارة جوية روسية على سورية تعود إلى يوم 22 سبتمبر الماضي. ونقلت الصحيفة عن القائد العسكري العراقي جبار المعموري قوله، إن الابن الأصغر للبغدادي لقي حتفه في مخبئه خلال الغارة الروسية، دون أن يعطي أي تفاصيل حول اسمه أو سنه. وتأتي هذه المعلومات بعد أشهر قليلة من مقتل ابن آخر لزعيم التنظيم الإرهابي في القتال ضمن صفوف إرهابيي «داعش» في سورية. وفي يوليو الماضي، لقي حذيفة البدري، ابن زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، حتفه خلال القتال ضد قوات النظام والقوات الروسية بمحطة للكهرباء في حمص بسورية. يذكر أن أبوبكر البغدادي الأب لخمسة أبناء، وهو المطلوب الأول في العالم، نجا على مر السنين من عدة ضربات جوية، وأصيب مرة على الأقل بجروح، ووردت أنباء مراراً عن مقتل البغدادي أو إصابته، غير أن الخبراء ما زالوا يحذرون من أنه يتقن فن التخفي.