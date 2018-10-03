"تصيب الطفل بالملل".. طلب إحاطة بشأن طول اليوم الدراسي لرياض أطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:
قال النائب بدير موسى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن الفترة الزمنية التي يمكثها تلاميذ رياض الأطفال "KG1 ، KG2" في اليوم الدراسي بداخل المدرسة، وفقا لمنظومة التعليم الجديدة.
وأضاف موسى، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن طلاب رياض الأطفال يقضون فترة زمنية طويلة داخل المدرسة، حيث تبدأ الفترة الدراسية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف مساء، وهي فترة طويلة أكثر من اللازم، وقد تصيب الأطفال بالملل والعزوف عن الذهاب للمدرسة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أنه يطالب الوزارة بإيجاد آلية جديدة تختصر الوقت، وتساعد الأطفال على المكوث في المدرسة طوال هذه الفترة دون ملل .
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