لفت مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ إلى أن "​إيران​ دولة مارقة وليست لدينا مشكلة مع الشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن "​واشنطن​ ترفض الاستغلال السياسي لبعض المؤسسات الدولية"، مضيفاً: "سياستنا لا تهدف إلى تغيير النظام في إيران بل إلى دفع النظام هناك لتغيير سلوكه".

كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: سياستنا لا تهدف لتغيير النظام بإيران بل لدفعه لتغيير سلوكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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