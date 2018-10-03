الرئيس الأفغاني السابق: أيادٍ خارجية وراء إضعاف الليرة التركية

حمّل الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، "أياد خارجية، المسؤولية عن الهجمات التي تستهدف إضعاف قيمة الليرة التركية"، مضيفاً: "انظروا إلى الهجمات على الاقتصاد التركي من أجل إضعاف قيمة الليرة التركية، من يقوم بذلك؟ بالتأكيد جهات وأياد خارجية، فالأمر ذاته شهدناه في أفغانستان".
وأشار إلى أن "الاقتصاد والعملة والنظام النقدي الأفغاني تعرضت لنفس الهجمات عندما اختلفت الحكومة الأفغانية بالآراء مع الولايات المتحدة الأميركية"، مشيراً إلى أن "تلك الهجمات لم تؤثر علينا كثيرًا لأنه لم يكن شيء نخسره آنذاك".
ولفت كرازي إلى أن "النظام العالمي المتغير يحتاج إلى رواد جدد"، مشيراً إلى أنه "مما لا شك به أن أوروبا تتحول وتحدد وجهتها من جديد، والكثير من القوى تنشأ، فروسيا والصين وتركيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، تظهر كقادة في النظام العالمي الجديد الذي ينشأ".
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