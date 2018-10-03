ظريف:مستعدون للحوارمع اميركا الا انه يتطلب الاحترام المتبادل والالتزام

أكد وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ أنه "مستعد دوما للحوار مع ​أميركا​ الا ان الحوار يتطلب الاحترام المتبادل وتنفيذ الالتزامات"، مشيراً إلى أن "تصرفات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ تجاه ايران تشبه سياسته تجاه جميع العالم".

ولفت إلى "انكم شاهدتم عزلة ترامب في الجمعية العامة ثم عزلته في اجتماع ​مجلس الامن​ الدولي؛ الاجتماع الذي رتبه ليتهجم على ايران، لكن 14 دولة من الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن، دافعت كلها عن ​الاتفاق النووي​، وانتقدت أميركا لانسحابها منه".