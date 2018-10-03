ظريف:مستعدون للحوارمع اميركا الا انه يتطلب الاحترام المتبادل والالتزام

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أنه "مستعد دوما للحوار مع أميركا الا ان الحوار يتطلب الاحترام المتبادل وتنفيذ الالتزامات"، مشيراً إلى أن "تصرفات الرئيس الاميركي دونالد ترامب تجاه ايران تشبه سياسته تجاه جميع العالم".
ولفت إلى "انكم شاهدتم عزلة ترامب في الجمعية العامة ثم عزلته في اجتماع مجلس الامن الدولي؛ الاجتماع الذي رتبه ليتهجم على ايران، لكن 14 دولة من الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن، دافعت كلها عن الاتفاق النووي، وانتقدت أميركا لانسحابها منه".
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