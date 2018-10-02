الان تتابع تركيا: اعتقال 417 متهماً بتحقيق مالي حول حسابات إيرانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انقرة- الخليج 365:

قال تلفزيون “سي.إن.إن ترك” اليوم الثلاثاء إن السلطات التركية أمرت باعتقال 417 مشتبها بهم في تحقيق للشرطة المالية بخصوص إرسال حوالي 2.5 مليار ليرة (419 مليون دولار) إلى حسابات مصرفية في الخارج.

وأضافت أن المشتبه بهم حصلوا على عمولات نظير إرسال الأموال إلى 28088 حسابا في الخارج، وأن تلك الحسابات تخص إيرانيين في الولايات المتحدة.