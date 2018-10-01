صور.. رئيس لجنة حقوق الإنسان يستقبل السفير الأسترالى بمقر البرلمان

شكرا لقرائتكم خبر عن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 1 أكتوبر 2018 06:59 مساءً - استقبل النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، سفير أستراليا لدى القاهرة، نيل هوكنز، وذلك فى حضور النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان.

وحضر اللقاء، الذى بدأ منذ قليل، كل من النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، والنائب علاء العمدة.

وشهد اللقاء، تقديم السفير الأسترالى لدى القاهرة، الشكر لمجلس النواب عن التعاون المثمر فى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما مع انتهاء مدة عمله فى مصر.

ويأتى اللقاء بين أعضاء مجلس النواب، و"نيل هوكنز"، فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين بمختلف المجالات.