النائب عمر الغنيمى يطالب الحكومة بخطة لمواجهة أزمة السيول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 1 أكتوبر 2018 06:59 مساءً - تقدم النائب عمر الغنيمى، عضو مجلس النواب بمحافظة الاسكندرية، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، حول استعدادات لمواجهة السيول، وخطة التعامل مع الأزمات والتنسيق بين هيئة الأرصاد والمحافظات المتوقع أن تشهد مخاطر للسيول، لافتا إلى أن محافظة الأسكندرية من تلك التى تشهد تقلبات فى الطقس.

وأوضح الغنيمى، فى بيان له اليوم، أن أزمة السيول تتطلب استراتيجية تعتمد على آليات منها رفع كفاءة البنية التحتية، تطهير مخرات السيول ومساراتها، وتشديد الرقابة على المحليات من أجل متابعة الأوضاع بصورة مستمرة ومواجهة أى مخاطر.

وطالب عضو مجلس النواب بالتنسيق بين كل الوزارات المعنية بهذا الأمر، مشيدا بالجهود التى بذلتها الحكومة فى الآونة الأخيرة من أجل رفع كفاءة الكثير من الطرق فى مختلف أنحاء الجمهورية، مشددا على ضرورة تفعيل الخط الساخن لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين حول الأمطار والسيول فى كافة المحافظات بالتنسيق مع غرف العمليات بدواوين المحافظات من أجل سرعة التحرك وتفادى الوقوع فى أزمة.