قطاع الأزمات بــ"معلومات الوزراء" يجرى تدريبا على مواجهة السيول بسوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 1 أكتوبر 2018 12:09 مساءً - أكد المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ‏بالارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، مع العمل على رفع الوعى المجتمعى، وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع المخاطر والاستعداد المسبق لمواجهتها‏, فإن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يجرى تدريباً ميدانياً على سيناريو مواجهة السيول بمحافظة سوهاج يومى 30 سبتمبر و1 أكتوبر الجارى.

وأوضح "عبد التواب" أن التدريب يهدف لتقييم خطة مواجهة السيول بالمحافظة من خلال تدريبات فعلية ومواقف واقعية تمثل المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها, مع تدريب الأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخطة من خلال سيناريوهات للمواقف المحتملة التي يتم التعامل معها وفقاً للمراحل المختلفة لإدارة الأزمة/ الكارثة واختبار صلاحية المعدات والتأكد من جاهزية استخدامها، والخروج بالإيجابيات والسلبيات من تلك التجربة للتعميم على مستوى جميع المحافظات.

وأضاف "عبد التواب" بأن هذا التدريب يأتي في إطار جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز, للحد من المخاطر والتأكد من جاهزية جميع المحافظات المعرضة للسيول ‏والأمطار الغزيرة ولتوحيد العمل الميداني لمواجهة مخاطر تلك الظاهرة, موضحاً أنه سبق للقطاع إجراء العديد من التجارب الميدانية على سيناريو مواجهة السيول وذلك بمحافظات أسيوط, والسويس, وجنوب سيناء, والمنيا, والبحر الأحمر, وسوهاج, والبحيرة, والفيوم.

من جهته، أشار اللواء علي هريدي رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, إلى أن هذا التدريب يأتي أيضاً في إطار تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث والذى يوافق 13 أكتوبر من كل عام, موضحاً أن هذا التدريب سيشرف على تنفيذه الدكتور أحمد الأنصاري, محافظ سوهاج, وسيشارك فيه كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة, ومديري المديريات بالمحافظة, ورؤساء المدن والأحياء, ومسئولي المرافق الأساسية (مياه – كهرباء- اتصالات)، وكذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والقيادات الدينية, بالإضافة إلى ممثلي المحافظات الأخرى المحتمل تعرضها لمخاطر السيول وذلك بهدف الاستفادة من التجربة على أرض الواقع وإجراء تدريبات ميدانية ذات الصلة بمحافظاتهم.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات ‏والكوارث والحدّ من المخاطر بمجلس الوزراء, بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لعام ‏‏2016, برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية كافة الوزارات والمحافظات ومجموعة ‏من الهيئات والأجهزة المعنية، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص, وتهدف اللجنة إلى بناء وتطوير إطار مؤسسي متكامل وصولاً إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا ‏الشأن، فضلاً عن دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية من خلال تفعيل غرفة العمليات المركزية والتنسيق مع غرف العمليات بالوزارات والمحافظات، وكذا تنمية ورفع الوعي ‏المجتمعي وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر, كما تختص اللجنة بمجموعة متنوعة من المهام تشمل إعداد السياسات وأطر العمل الوطنية المعنية ‏بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على المستوى الوطني، وإعداد وتطوير الإستراتيجيات والخطط ‏الوطنية للاستعداد والتصدي للكوارث والأزمات، وبناء القدرات البشرية والفنية والتكنولوجية، ورفع الوعي ‏المجتمعي.‏

ويتولى مركز معلومات مجلس الوزراء, دعم اللجنة القومية من خلال مجموعة من المهام تتضمن ‏تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، وتنظيم حملات لرفع الوعي ‏المجتمعي والثقافي فى مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر, كما يتولى قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز مهام الأمانة الفنية للجنة ‏القومية.