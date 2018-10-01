شكرا لقرائتكم خبر عن
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجةوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 1 أكتوبر 2018 12:09 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار شمال الصعيد شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .
كما يتوقع أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون متوسطة الشدة أحيانا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر .
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 33 والصغرى 24 ، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 ، ومطروح العظمى 29 والصغرى 19 ، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 24 ، وقنا العظمى 40 والصغرى 27 ، وأسوان العظمى 42 والصغرى 29 .
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.