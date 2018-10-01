"الصحفيين": انتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تجرى غدا الثلاثاء انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية على منصب رئيس النقابة، وثلاثة من أعضاء المجلس بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم.

ويتنافس على منصب رئيس النقابة الفرعية (3) زملاء هم رزق الطرابيشي، ومحمد محمود وهويدا فتحي، بينما يتنافس على مقاعد العضوية (8) زملاء هم إبراهيم رضوان، السيد سعيد، بسمة الشحات، تامر صلاح الدين، حسن أبوشقرة، عصام صبري، عمرو حافظ، هدى الساعاتي.

وأعلن جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إجراءات الانتخابات على النحو التالي:

أولا: فتح باب التسجيل فى الجمعية العمومية والتصويت لانتخاب رئيس النقابة الفرعية والتجديد النصفى للأعضاء، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء (2/ 10/ 2018)، وينتهي في تمام الساعة الخامسة مساء.. وفي حالة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، وهو (50% +1)، تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات فرز الأصوات مباشرة.. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تؤجل الانتخابات إلى يوم الثلاثاء (16/10/2018)، ويكون النصاب في هذه الحالة بحضور (25%).

ثانيا: في حال عدم حصول أي مرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية، على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين تجرى الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، من الساعة السادسة وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم .

ثالثا: في حالة تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس، تجرى قرعة علنية بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفقا لنص المادة (38) من قانون النقابة (رقم 76 لسنة 1970).

رابعا: إذا وجد داخل مقر النقابة من لم يتمكن من التصويت عند الساعة الخامسة، يبقى الباب مفتوحًا حتى انتهاء تصويت جميع المتواجدين بمقر الانتخاب.

خامسا: أي إضافة أو إشارة فى ورقة الانتخاب يبطل الصوت.

سادسا: يختار الناخب اسما واحدًا من بين المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية، وثلاثة أسماء فقط لعضوية المجلس، ويجب كتابة اسم كل منهم ثنائيا على الاقل، وبخلاف ذلك يبطل الصوت.

سابعا: سداد الاشتراك للزملاء الأعضاء لعام ( 2017 ) مستمر أثناء انعقاد الجمعية العمومية.